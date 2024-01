Griekspoor knokt zich in vijf sets naar tweede ronde Australian Open

Tallon Griekspoor heeft zich in een bijna vier uur durende wedstrijd langs de Rus Roman Safioellin geknokt op de Australian Open. De als 28ste geplaatste Nederlander maakte in de eersterondepartij een 2-0 achterstand goed en won in vijf sets: 2-6, 3-6, 7-6 (3), 6-4, 7-5.

Griekspoor had in Melbourne in eerste instantie weinig in te brengen tegen de taaie Rus en mopperde flink, met name over het publiek dat volgens hem voor te veel afleiding zorgde.

Toch bleef de 27-jarige Griekspoor overeind, mede dankzij een aantal sterke services op belangrijke momenten. Bij 4-4 in de derde set overleefde hij een breakpoint en uiteindelijk wist hij een tiebreak af te dwingen. Daarin was hij duidelijk de betere.

In de vierde set liep Griekspoor vervolgens uit naar een 5-1 voorsprong, maar pas bij 5-4 haalde hij de set binnen.

Safioellin, de mondiale nummer 36, vocht zich in de vijfde set terug in de wedstrijd, waardoor er een fraai gevecht ontstond. Griekspoor werkte in de vijfde set maar liefst acht breakpoints weg, onder andere met een aantal risicovolle tweede services.

Fysiek zwaar

Wel kreeg de Nederlander het in de beslissende set fysiek zwaar. Hij moest meerdere keren op adem komen bij de boarding en vroeg zelfs een van zijn coaches langs de baan hem tijdens een game een flesje water aan te gooien.