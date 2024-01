Succession en The Bear grote winnaars Emmy Awards

De series Succession en The Bear zijn de grote winnaars van de Emmy Awards, de Amerikaanse prijzen voor de beste tv-programma's.

HBO-dramaserie Succession viel in de prijzen met zijn vierde en laatste seizoen. De serie gaat over de familie Roy, die eigenaar is van een wereldwijd mediaconglomeraat. Succession won in totaal zes Emmy's. Acteurs Kieran Culkin, Sarah Snook en Matthew Macfadyen kregen individuele prijzen voor hun rol in de serie.

The Bear kreeg ook zes Emmy's, waaronder die voor beste comedyserie. De serie vertelt het verhaal van een chef-kok die de broodjeszaak van zijn familie in Chicago probeert op te knappen. Jeremy Allen White kreeg de prijs voor beste comedy-acteur voor zijn rol als chef Carmen 'Carmy' Berzatto.

De 75ste editie van de Emmy's had eigenlijk al vorig jaar september moeten plaatsvinden, maar werd opgeschoven naar januari van dit jaar vanwege een grote staking van schrijvers en acteurs.