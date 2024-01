Succession en The Bear grote winnaars 75ste Emmy Awards

De series Succession en The Bear zijn de grote winnaars van de 75ste Emmy Awards, de Amerikaanse prijzen voor de beste tv-programma's.

HBO-drama Succession viel in de prijzen met zijn vierde en laatste seizoen. De serie gaat over Logan Roy en zijn vier kinderen, die samen eigenaar zijn van een wereldwijd mediaconglomeraat. In de serie strijden de kinderen om de opvolging van Logan als topman van het bedrijf.

Succession won in totaal zes Emmy's, waaronder die voor beste dramaserie. Het was de derde keer dat de serie ervandoor ging met de belangrijkste prijs. Acteurs Kieran Culkin en Sarah Snook, broer Roman en zus Siobhan in de serie, kregen een beeldje voor de beste mannelijke en vrouwelijke hoofdrol, net als een week geleden bij de Golden Globes.

Matthew Macfadyen werd bekroond met de onderscheiding voor beste mannelijke bijrol, voor het spelen van Siobhans partner Tom Wambsgans.

De emoties vierden vannacht hoogtij: