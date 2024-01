Trump winnaar eerste Republikeinse voorverkiezingen in Iowa

De overwinning van de oud-president komt niet als verrassing: hij stond bovenaan in alle peilingen. De strijd om de tweede plek was daarom interessanter. Oud-VN-ambassadeur Haley en gouverneur van Florida DeSantis gingen nek aan nek. Ze willen zich presenteren als het alternatief voor Trump.

Correspondent Verenigde Staten Rudy Bouma:

"Dat Ron DeSantis de tweede plaats heeft gepakt, wijkt af van de peilingen en is een flinke tegenvaller voor Nikki Haley. Die zit Trump in de volgende staat waar voorverkiezingen plaatsvinden - New Hampshire - op de hielen. Winst in Iowa had voor haar als een vliegwiel kunnen werken, omdat ze dan meer media-aandacht en donaties in haar toch al goed gevulde campagnekas had kunnen verwachten.

Voor DeSantis is de tweede plek een grote opluchting. Hij gaf miljoenen uit aan de campagne in Iowa en bezocht alle 99 county's. Als dat zonder bevredigend resultaat was gebleven hadden donoren zich van hem afgekeerd en had hij mogelijk de handdoek in de ring moeten gooien."