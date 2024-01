Iran valt 'terroristische doelen' aan in Irak en Syrië

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft raketaanvallen uitgevoerd op doelen in Irak en Syrië. Naar eigen zeggen waren de aanvallen gericht tegen "daders van terroristische acties" in Iran, vooral tegen Islamitische Staat.

"De Garde heeft de plekken waar hun commandanten samenkomen geïdentificeerd en vernietigd met een reeks ballistische raketten, in reactie op recente terroristische wreedheden in Iran", aldus een verklaring in Iraanse staatsmedia.

IS eiste onlangs de verantwoordelijkheid op voor de aanslag op een herdenkingsceremonie voor de Iraanse generaal Qassem Soleimani in de stad Kerman. Bij de aanslag kwamen eerder deze maand tientallen mensen om. Soleimani werd vier jaar geleden door een Amerikaanse raketaanval om het leven gebracht.

Eind vorig jaar werd in Syrië ook een hoge Iraanse officier gedood, vermoedelijk door een Israëlische luchtaanval. Teheran zwoer toen wraak.

Israëlisch spionagecentrum doelwit

Bij de vergeldingsaanval in Irak werden op zo'n 40 kilometer ten noordoosten van de Koerdische stad Erbil explosies gehoord. Volgens de Revolutionaire Garde was onder meer een spionagecentrum van de Israëlische geheime dienst Mossad het doelwit. Er zouden vier burgers zijn gedood en zes gewonden zouden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het vliegverkeer van en naar de lokale luchthaven is stilgelegd.

In het gebied waar de explosies waren, zit ook het Amerikaanse consulaat. Twee Amerikaanse functionarissen laten aan persbureau Reuters weten dat er geen slachtoffers zijn en dat de raketten geen Amerikaanse doelen hebben getroffen.

In Syrië was Islamitische Staat het doelwit. Dat gebeurde "in reactie op de recente terroristische aanvallen van de groep in Iran", aldus een verklaring in Iraanse staatsmedia.