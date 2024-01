Oranje ten onder in heerlijk handbalgevecht met titelhouder Zweden op EK

De Nederlandse handballers zijn er net niet in geslaagd om ook hun derde groepswedstrijd op het EK in Duitsland te winnen. Oranje verloor in een spannende strijd nipt van regerend Europees kampioen Zweden: 29-28. Nederland eindigt daardoor als tweede in groep E.

Naast de nederlaag moest Oranje nog een tegenvaller slikken in Mannheim. De ploeg lijkt steunpilaar Samir Benghanem namelijk de rest van het toernooi te moeten missen, nadat hij in de tweede helft aan zijn linkerknie geblesseerd was geraakt en per brancard van het veld werd gedragen.

Beide landen waren al geplaatst voor de hoofdronde, maar er stond nog wel wat op het spel: de verdiende twee punten voor een overwinning zouden immers naar de volgende ronde van het toernooi worden meegenomen.