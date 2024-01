Politiek gevangene in Belarus overleden in gevangenis

In Belarus is politiek gevangene Vadim Hrasko in de gevangenis overleden, zegt mensenrechtenorganisatie Viasna. De dissident overleed een week geleden, de gevangenis heeft zijn dood nu pas bekendgemaakt.

Hrasko is volgens de officiële lezing bezweken aan een longontsteking. De mensenrechtenorganisatie zegt dat de 50-jarige Hrasko pas naar het ziekenhuis werd gebracht toen het te laat was om zijn leven te redden. De dissident kampte al langer met een slechte gezondheid.

De afgelopen jaren zijn meerdere politiek gevangen in het Belarus overleden in gevangenschap. President Loekasjenko regeert Belarus al bijna dertig jaar met een ijzeren vuist. Zijn omstreden herverkiezing in 2020 leidde tot massademonstraties die bloedig werden neergeslagen.

Geel insigne op uniform

Hrasko was een van de naar schatting 1400 politieke gevangenen in Belarus. In de gevangenis droegen zij een geel insigne op hun uniform om goed herkenbaar te zijn, zo zei Hrasko eerder tegen het persbureau AP. Dissidenten zouden stelselmatig mishandeld en vernederd worden door bewakers.

Hrasko zat sinds april weer vast in de gevangenis van de stad Vitebsk.

Meerdere leden van de oppositie zitten opgesloten. Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die in het buitenland verblijft, roept op sociale media op tot actie. "Ik heb het tragische nieuws ontvangen over de dood van politiek gevangene Vadim Hrasko. "We moeten nu ingrijpen om meer doden te voorkomen."