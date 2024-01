Limburgse vlaai officieel door Europa erkend als beschermd streekproduct

Limburgse vlaai wordt officieel door Europa erkend als beschermd streekproduct. Vanaf 22 januari heeft vlaai uit Limburg de beschermde geografische aanduiding (ook wel BGA-label). Een groep Limburgse bakkers heeft daar jarenlang voor gelobbyd.

Een van die bakkers is Marcel Roubroeks uit Susteren. "We hebben voor elke vlaai een apart dossier moeten maken", zegt hij tegen 1Limburg. "Er zijn wel twintig verschillende soorten vlaaien."

De BGA is onderdeel van een Europese verordening die bescherming biedt tegen namaak van streekproducten. Op de lijst staan honderden streekproducten als balsamico-azijn uit Modena en Goudse kaas. Dankzij de erkenning mogen alleen nog bakkers uit Nederlands en Belgisch Limburg de vlaai onder de noemer 'Limburgse vlaai' verkopen.

Ook moet de Limburgse vlaai gebakken zijn op Limburgs grondgebied en moet het product aan een aantal strikte eisen voldoen omtrent het bakproces en het uiterlijk.

Zo moet een stukje vlaai uit de hand te eten zijn, mag er naderhand geen slagroom worden toegevoegd en mag de vlaai nooit worden ingevroren na het bakken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zal er op toezien dat de regels worden nageleefd. Wie de regels overtreedt, riskeert volgens 1Limburg een "forse boete".

Uithangbord

Roubroeks is blij dat het gelukt is om de Europese erkenning te krijgen. "Er was zoveel te koop dat zich Limburgse vlaai noemde, want het verkoopt blijkbaar, maar dat had helemaal niks met ons streekproduct te maken. Daarom is het nu extra belangrijk dat het gelukt is. Want de Limburgse vlaai is toch het uithangbord van onze provincie."