Dakar Rally eist wederom slachtoffer: Spaanse motorcoureur overleden

De Spaanse motorcoureur Carles Falcón is meer dan een week na een zwaar ongeval tijdens de Dakar Rally om het leven gekomen. De 45-jarige Falcón werd sinds zijn crash op 7 januari in kunstmatig coma gehouden.

Na zijn ongeluk in Saudi-Arabië, waar de woestijnrally sinds 2020 wordt gehouden, werd hij gereanimeerd. Eerst werd Falcon naar een ziekenhuis in Riyadh gevlogen, later keerde hij terug naar Spanje.

"Carles heeft ons verlaten. Het medische team heeft bevestigd dat de neurologische schade veroorzaakt door de hartstilstand ten tijde van het ongeval onomkeerbaar is", aldus zijn team Twintrail Racing in een verklaring op Instagram.

"Carles was iemand met een lach op zijn gezicht, altijd actief, die hartstochtelijk genoot van alles wat hij deed, vooral van motorracen. Hij heeft ons iets nagelaten waar hij van droomde: racen in de Dakar."

Gevaarlijke rally

Het evenement, dat sinds 1978 bestaat, heeft al vele levens geëist. Falcón is de 33ste deelnemer die om het leven komt, en de eerste sinds 2022. Vorig jaar overleed wel een toeschouwer, nadat hij werd aangereden door een truck.