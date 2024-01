Wiegman weer uitgeroepen tot beste coach, Messi verrassend in de prijzen op FIFA-gala

"Daar is ze weer, zullen sommigen van jullie wel denken. Sorry daarvoor", begon Wiegman haar dankwoord. De 54-jarige coach bedankte vervolgens iedereen met wie zij heeft gewerkt, de speelsters en haar familie.

Wiegman bereikte als bondscoach met Engeland in 2023 de WK-finale, die met 1-0 werd verloren van Spanje. Ook wonnen Wiegman en de Engelsen de Finalissima, de eerste editie van een intercontinentale finale tussen de Europees en Zuid-Amerikaanse kampioenen. Op Wembley werd na strafschoppen gewonnen van Brazilië.

Sarina Wiegman is op het FIFA-gala voor de vierde keer verkozen tot beste coach van het jaar van een vrouwenteam. Wiegman won de prijs ook al in 2017, 2020 en 2022. Lionel Messi werd op het jaarlijkse gala van de mondiale voetbalbond verrassend uitgeroepen tot beste voetballer van het jaar, Aitana Bonmatí kreeg de prijs voor de beste voetbalster van het jaar.

Jorge Vilda, bondscoach van wereldkampioen Spanje, was niet genomineerd. Hij werd zestien dagen na de WK-finale ontslagen vanwege zijn rol in de nasleep van de ongevraagde kus van bondsvoorzitter Luis Rubiales. Ook Vilda was niet van onbesproken gedrag.

De Haagse coach had wel concurrentie van clubcoaches Emma Hayes (Chelsea) en Jonathan Giráldez (FC Barcelona). Wiegman feliciteerde Hayes en Giráldez voor hun prestaties. "Wij zijn zichtbaar", ging Wiegman verder. "Maar er zijn ook zoveel coaches en leraren die kinderen de kans geven om te gaan voetballen en hun talent te ontwikkelen. Ik wil hen bedanken voor het goede werk dat zij doen, want daar plukken wij op het hoogste niveau de vruchten van."

Zeven speelsters uit de Engelse selectie van Wiegman werden op het FIFA-gala in Londen verkozen in het elftal van het jaar en de Engelse doelvrouw Mary Earps ontving de prijs voor keepster van het jaar.

Weer raak voor Messi

Messi werd voor de derde keer, ditmaal verrassend, uitgeroepen tot beste voetballer van het jaar. De Argentijn won de prijs vorig jaar ook, toen voor het winnen van het WK in Qatar met Argentinië. Dit jaar lag de prijs voor de 36-jarige Messi minder in de lijn der verwachtingen. Hij verruilde afgelopen zomer Paris Saint-Germain voor Inter Miami, waarmee hij de Leagues Cup won, maar de play-offs om het kampioenschap misliep.

Messi troefde met het winnen van de FIFA-award concurrenten Kylian Mbappé en Erling Haaland af. Alle drie de genomineerde voetballers waren afwezig op het gala in Londen.

De Argentijn won, naast drie keer deze FIFA-prijs, ook achtmaal de Ballon d'Or. De FIFA en France Football stopten met het gezamenlijk uitroepen van de beste voetballer na 2015. De FIFA kent sindsdien prijzen toe onder de noemer 'The Best', de Ballon d'Or is nu een prijs die enkel door het Franse voetbaltijdschrift wordt toegekend.