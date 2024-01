Wiegman voor vierde keer uitgeroepen tot coach van het jaar op FIFA-gala

Sarina Wiegman is op het FIFA-gala voor de vierde keer verkozen tot beste coach van het jaar van een vrouwenteam. Wiegman won de prijs op het jaarlijkse gala van de mondiale voetbalbond ook al in 2017, 2020 en 2022.

Wiegman bereikte als bondscoach met Engeland in 2023 de WK-finale, die met 1-0 werd verloren van Spanje. Ook wonnen Wiegman en de Engelsen de Finalissima, de eerste editie van een intercontinentale finale tussen de Europees en Zuid-Amerikaanse kampioenen. Op Wembley werd na strafschoppen gewonnen van Brazilië.

De Haagse coach had concurrentie van clubcoaches Emma Hayes (Chelsea) en Jonathan Giráldez (FC Barcelona). Zeven speelsters uit de Engelse selectie van Wiegman werden op het FIFA-gala in Londen verkozen in het elftal van het jaar en de Engelse doelvrouw Mary Earps ontving de prijs voor keepster van het jaar.

Guardiola en City in de prijzen

De prijs voor beste coach van het jaar van een mannenteam ging naar Pep Guardiola. De Spanjaard won afgelopen seizoen met Manchester City de Engelse competitie, FA Cup en de Champions League. Liefst zes spelers uit het succesvolle team van Guardiola werden uitverkozen in het Elftal van het Jaar.

John Stones, Kyle Walker, Rúben Dias, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne en Erling Haaland maakten namens 'City' deel uit van de FIFPRO's Men's Best XI. waarin verder met Jude Bellingham, Thibaut Courtois en Vinicius ook drie spelers van Real Madrid zijn vertegenwoordigd.

Oranje-aanvoerder en Liverpool-verdediger Virgil van Dijk was wel genomineerd, maar haalde de beste elf niet.