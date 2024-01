Israëlische voetballer die in Turkije werd opgepakt thuis als held onthaald

De Israëlische voetballer Sagiv Jehezkel is maandagavond in Israël warm onthaald na zijn vrijlating in Turkije. Hij was gearresteerd nadat hij tijdens een wedstrijd met zijn Turkse club Antalyaspor een boodschap had getoond waarin hij verwees naar de terreuraanslagen van Hamas in Israël.

Jehezkel landde met een klein vliegtuig in Israël en werd bij het uitstappen door een juichende menigte gewikkeld in een Israëlische vlag. Tientallen fans liepen zingend, juichend en zwaaiend met vlaggen met hem mee terwijl hij het vliegveld verliet.

"Nergens op de wereld is een plek zoals Israël", zei Jehezkel tegen verslaggevers. "Ik ben erg blij om hier te zijn en ik kon niet wachten om aan te komen."

Bekijk hier de beelden van zijn onthaal: