Onana na zware reis nét op tijd voor tweede duel binnen 24 uur, maar speelt niet

Het is André Onana niet gelukt om in twee wedstrijden binnen 24 uur te spelen. De keeper deed een ultieme poging om na op zondagavond nog onder de lat te hebben gestaan bij Manchester United, maandagavond klaar te zijn voor het duel van Kameroen in de Afrika Cup. Een vertraging vanwege slechte weersomstandigheden gooide echter roet in het eten.

Op zondag speelden Onana en United met 2-2 gelijk tegen Tottenham Hotspur. Daarna snelde hij naar het vliegveld, om tijdens de eerste Afrika Cup-wedstrijd van Kameroen al te kunnen keepen.

Vertraging

Het vliegtuig van Onana naar Ivoorkust landde wegens slechte weersomstandigheden in Abidjan, terwijl hij voor de wedstrijd in Yamoussoukro moest zijn. Hij besloot de 240 kilometer tussen beide steden per auto af te leggen en bereikte het Charles Konan Banny-stadion nog net op tijd, maar niet fit genoeg. Bondscoach Rigobert Song besloot hem niet op te stellen.