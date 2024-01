Minister Yesilgöz verkozen tot 'grootste privacyschender'

Demissionair minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) is door Bits of Freedom verkozen tot 'grootste schender' van privacy en vrijheid van burgers. Volgens de organisator van de jaarlijkse Big Brother Awards laat Yesilgöz mensen die ten onrechte op een terreurlijst staan aan hun lot over.

De minister kreeg online de meeste stemmen van de vier genomineerden. De 'vakjuryprijs' gaat naar socialemediabedrijven Meta, X en Telegram, die als groep waren genomineerd. Volgens experts doen deze platformen te weinig tegen oproepen tot geweld of genocide.

Het is de achttiende uitreiking van de Big Brother Awards, in Amsterdam. Ook bij vorige edities kregen ministers of instanties de publiekprijs. Naast Yesilgöz waren ook de Koninklijke Marechaussee en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) genomineerd.

'Falend beleid'

Volgens organisator Bits of Freedom staan zeker tachtig mensen in Nederland ten onrechte op een internationale terreurlijst. Yeslilgöz onderkende het probleem, maar ze benadrukte dat mensen zelf in actie moeten komen om van de lijst te worden gehaald.

Bits of Freedom spreekt van falend beleid. Yesilgöz wordt opgeroepen excuses aan te bieden en het probleem zo snel mogelijk op te lossen. "Wat echt niet kan: complete radiostilte en de verantwoordelijkheid afschuiven op de slachtoffers."

'Niet altijd te voorkomen'

Het signaleren van personen gebeurt zorgvuldig en volgens de regels, zegt het ministerie van Justitie in een reactie. Desondanks is "niet altijd te voorkomen dat personen om niet herleidbare redenen gesignaleerd staan. Dat is natuurlijk ontzettend vervelend voor de betrokkene."

Nederland kan volgens het ministerie maar beperkt ingrijpen als een land maatregelen neemt tegen iemand die als verdachte is aangemerkt. Om gedupeerden te helpen, wordt gewerkt aan een overzicht hoe per instantie bezwaar kan worden aangetekend.

Oorlog in Gaza

Meta, X en Telegram worden bekritiseerd vanwege hun handelen rondom de oorlog in Gaza. De bedrijven zouden veel te weinig doen aan het modereren van opruiende inhoud. "Oproepen tot geweld of zelfs genocide zijn eenvoudig mogelijk, blijven lang beschikbaar en vrijwel onbestraft."

Verder zouden de platforms mensen hun stem ontnemen. Daarbij wordt verwezen naar de kritiek dat pro-Palestijnse content veel slechter zichtbaar is dan pro-Israëlische. Meta heeft ontkend dat het zich schuldig maakt aan het opzettelijk minder of niet zichtbaar maken van bepaalde politieke content.

Maar volgens Bits for Freedom bepalen zeer invloedrijke bedrijven dat sommige groepen onzichtbaar worden. "Daarmee ontnemen zij deze groep een belangrijk beschermingsmiddel tegen het geweld waarbij die groep offline van hun land wordt verdreven en vermoord."