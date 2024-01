Hsl-trein ruim twee uur gestrand bij Breda door 'geklapte schakelaar'

Vanwege een defect aan de bovenleiding was er sinds ongeveer 18.00 uur geen treinverkeer mogelijk op het hsl-traject tussen Rotterdam en Breda. Een Eurostar-trein met 230 passagiers aan boord was door het defect in de buurt van Breda ruim twee uur gestrand.

Twee andere treinen op het traject waren ook gestrand, maar die konden al eerder terugkeren naar Rotterdam, meldt ProRail. De problemen werden volgens een woordvoerder veroorzaakt door "een schakelaar die eruit is geklapt, zoals in een schakelkast thuis". Rond 19.40 uur was het probleem verholpen. De Eurostar heeft zijn weg vervolgd richting België en er kunnen weer hsl-treinen rijden tussen Rotterdam en Breda.

De reizigers in de gestrande Eurostar-trein hadden tijdens het oponthoud licht en verwarming.