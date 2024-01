Defensieminister VS die ziekte voor Biden verzweeg weer uit ziekenhuis

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin heeft vandaag het ziekenhuis verlaten, meldt het Pentagon. De minister lag sinds 1 januari in een militair ziekenhuis, maar het Pentagon bracht president Biden en zijn nationaal veiligheidsadviseur pas drie dagen later op de hoogte.

Austin onderging op 22 december een operatie vanwege prostaatkanker en keerde een dag later terug naar huis. Vanwege complicaties werd hij op nieuwjaarsdag opnieuw opgenomen in een militair ziekenhuis in de buurt van de hoofdstad Washington. Hij kampte onder meer met misselijkheid, buikpijn en pijn aan heup en been.

Vijf dagen

Na het bekendmaken van de opname, duurde het nog vijf dagen voordat Biden te horen kreeg dat Austin was behandeld voor prostaatkanker. Het Pentagon doet uitgebreid onderzoek naar de gebrekkige manier van communiceren. Een mogelijke oorzaak was dat de stafchef van Austin op dat moment ziek was.

Austin zelf trok het boetekleed aan. "Ik begrijp dat de media zich zorgen maken over het gebrek aan transparantie", schreef hij op 6 januari. "En ik erken dat ik beter mijn best had kunnen doen om ervoor te zorgen dat het publiek op de juiste manier werd geïnformeerd." Biden erkende dat hij verkeerd was geïnformeerd maar zei dat hij wel vertrouwen in Austin houdt.

'Vroegtijdig en effectief'

Volgens het Pentagon is de vastgestelde prostaatkanker "vroegtijdig en effectief behandeld" en zijn de gezondheidsvooruitzichten van Austin uitstekend. "Hij heeft geen verdere behandeling gepland staan behalve de reguliere controles."

Austin bedankt vandaag in een verklaring het medische personeel. "Ik kijk ernaar uit zo snel mogelijk naar het Pentagon terug te keren."