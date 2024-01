Duizenden boze boeren met tractors in Berlijn, coalitie belooft verlichting

De boerenprotesten in Duitsland hebben een hoogtepunt bereikt. Volgens Duitse media stonden er bij de laatste tellingen duizenden mensen en zo'n 6000 tractors bij de Brandenburger Tor, veel meer dan verwacht.

De coalitie heeft naar aanleiding van de protesten verlichting voor de landbouw beloofd. SPD-fractieleider Mützenich zei na een gesprek tussen de fractieleiders en een boerendelegatie dat er voor de zomervakantie structurele besluiten worden genomen die de landbouw duidelijkheid en verlichting moeten bieden. Na een debat in de Bondsdag op donderdag wil de coalitie een resolutie indienen met een concreet tijdschema.

Vrezen voor voortbestaan

Deze grote demonstratie is het einde van de zogenoemde Wutwoche. Boeren zijn boos omdat de regering bepaalde belastingvoordelen voor hen wil schrappen, zoals de korting op diesel en een vrijstelling op de motorrijtuigenbelasting. Dat zou de boeren duizenden euro's per jaar extra kosten en daarom vrezen sommigen voor het voortbestaan van hun bedrijf.

De regering van bondskanselier Scholz wilde eerst de goedkope diesel in één keer afschaffen. Om de boeren tegemoet te komen, gebeurt dat nu geleidelijk, in drie jaar, maar volgens de boerenbond is dit onvoldoende. Daarom heeft de coalitie nu beloofd dat er andere maatregelen komen.

Gat in de begroting

De bezuinigingen zijn het gevolg van een gat in de begroting. De regering-Scholz moest plotseling meer bezuinigen omdat het begrotingstekort van de rechter niet verder mag oplopen. Daardoor moesten de regeringspartijen het overhaast eens worden over de opvulling van een gat van 60 miljard euro.