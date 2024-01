Van der Vaart (en de cijfers): 'De Jong is voetballend ook beter geworden'

"Het lijkt of hij steeds beter wordt, ook in het meevoetballen", zei Van der Vaart. Afellay vulde hem aan. "Ik denk dat hij aan de bal nog nooit zo goed is geweest als hij nu is. Daar heeft hij een duidelijke ontwikkeling in doorgemaakt."

In het verleden was er nog weleens kritiek op het meevoetballende vermogen van De Jong, bijvoorbeeld van Rafael van der Vaart. Maar ook hij draait nu bij.

Daarmee waren alle tafelgasten het eigenlijk wel eens. "Luuk de Jong is voor het Nederlands elftal onomstreden dé pinchhitter. Er is geen betere", vindt Pierre van Hooijdonk, die zelf in het verleden eveneens als stormram furore maakte in het shirt van Oranje.

Maar wat Oranje betreft, steekt dan wel een probleem de kop op: de 33-jarige aanvoerder van PSV is gestopt als international. "Hij moet nu zelf de telefoon pakken en de bondscoach bellen en zeggen dat hij weer beschikbaar is", zei Ibrahim Afellay zondagavond bij Studio Voetbal.

Een kopdoelpunt hier, een intikker daar, een knap schot. Als er één spits in vorm is, is het Luuk de Jong. Zo bewees hij zaterdag ook met zijn hattrick tegen Excelsior . Nu hij ook nog eens de mijlpalen en records aaneenrijgt, wordt De Jong weer in verband gebracht met het Nederlands elftal.

In Studio Voetbal worden de kwaliteiten van Luuk de Jong besproken. Rafael van der Vaart was heel kritisch over de voetballende kwaliteiten van de PSV-spits, maar is van mening veranderd. - NOS

En ook zijn passnauwkeurigheid ligt dit jaar hoger, met 73,1 om 69 procent. De aanvaller is dus ook veel betrokken bij het (voor)spel, meer dan afgelopen jaren. Meer ook dan zijn concurrenten in de strijd om de topscorerstitel Santiago Giménez (vier assists) en Vangelis Pavlidis (één assist).

Dit jaar geeft De Jong 0,48 assist per 90 minuten. Vorig seizoen was dat 0,21. In totaal bood De Jong al 35 keer een medespeler de kans te scoren, in de hele eredivisie doen alleen Steven Bergwijn (37), Johan Bakayoko (40) en Quinten Timber (44) het op dat vlak beter.

Oké, nog een statistiek dan. De Jong is dit seizoen elke 61 minuten goed voor een doelpunt of assist, dat lukte hem in zijn carrière nog nooit. In het verleden was hij in zijn beste seizoenen eens per 84 tot 90 minuten goed voor een goal of beslissende voorzet of pass.

Op recordjacht

Het zijn cijfers waarover de topschutter zeer tevreden mag zijn. Door zijn productiviteit gaat er bijna geen week voorbij waarin de spits niet wordt geconfronteerd met een of andere mijlpaal of record. Door zijn drie doelpunten tegen Excelsior kwam hij bijvoorbeeld de top tien van topscorers aller tijden in de eredivisie binnen.