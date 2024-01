Rechtszaak tegen 'Erasmusschutter' Fouad L. van start, motief nog onduidelijk

De moorden brachten in Rotterdam en daarbuiten een schokgolf teweeg. Dat benadrukte ook het Openbaar Ministerie. "Een meisje van 14, haar moeder en een arts. Mensen die geen vlieg kwaad deden, in de bloei van hun leven, zijn bruut uit het leven gerukt."

Aan het begin van de zitting richtte de rechter zich tot de vele nabestaanden, slachtoffers en andere belangstellenden in de zaal. "Het is voor heel veel aanwezigen een zware dag. Het is een ingewikkelde zaak, er spelen heel veel emoties en er zijn gruwelijke dingen gebeurd", zei de rechter.

Fouad L. (32) was zelf niet aanwezig. Zijn advocaat wilde daarover geen toelichting geven en kon ook niet zeggen of L. wel aanwezig is bij de inhoudelijke behandeling van de zaak. Wat het OM betreft wordt L. daar, indien nodig, door de rechter toe verplicht.

Vandaag was de eerste openbare zitting van de rechtszaak tegen L. Het ging om een zogeheten pro-formazitting, waarbij de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld. Zoals verwacht is het voorarrest van L. verlengd.

L. zou op 28 september in een woning aan het Heiman Dullaertplein in Rotterdam de 39-jarige Marlous en haar dochter Romy van 14 hebben doodgeschoten. Later zou hij in een collegezaal van het Erasmus Medisch Centrum op een 43-jarige docent hebben geschoten. Ook die kwam om het leven.

Het Openbaar Ministerie zegt nog geen duidelijkheid te hebben over het motief achter de drievoudige moord in Rotterdam, eind september. Verdachte Fouad L. heeft op die dag een korte bekentenis afgelegd, maar later beriep hij zich op zijn zwijgrecht.

Vandaag was de eerste openbare zitting van de rechtszaak tegen Fouad L. Het ging om een zogeheten pro-formazitting, waarbij de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld. De hele familie van de omgekomen Marloes en Romy waren in de zaal aanwezig. - NOS

Naast drievoudige moord wordt L. verdacht van onder meer brandstichting en verboden wapenbezit. Het onderzoek naar de zaak is nog niet afgerond. "Er wordt nog uitgebreid onderzoek gedaan naar het motief van de verdachte", aldus de officier van justitie. Er kon daarom ook nog geen duidelijkheid worden gegeven over wanneer het onderzoek wel is afgerond.

Woede en alcoholisme

Fouad L. was geneeskundestudent aan het Erasmus MC. Het OM had het ziekenhuis gewaarschuwd over "zorgwekkend gedrag" dat hij vertoonde en vroeg zich af of hij wel geschikt was om arts te worden.

Daarop besloot de examencommissie dat hij een psychologisch onderzoek moest ondergaan voordat hij in aanmerking kwam om zijn diploma te ontvangen. Op een internetforum had L. zich hierover beklaagd. Zo zei hij dat hij was voorgelogen door de universiteit en dat hij jarenlang was gesaboteerd.

L. is in het verleden veroordeeld voor dierenmishandeling en vertoonde volgens het OM psychotisch gedrag. Ook bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waren meldingen binnengekomen over hem. Bij de IGJ kunnen mensen melding maken als ze klachten of twijfels hebben over de (zorg)kwaliteit van een arts. Zelf schreef de verdachte op een online forum dat hij worstelde met woede en alcoholisme.

In oktober besloot de rechter al dat L. moest worden onderzocht om zijn geestelijke gesteldheid in kaart te brengen. Daarom gaat hij vanaf 1 februari naar het Pieter Baan Centrum. De rechter heeft zijn advocaat gevraagd of de verdachte bereid is om voor die tijd meer te vertellen over wat hem heeft gedreven, maar zijn advocaat kon daar dus nog geen duidelijkheid over geven.

De volgende pro-formazitting in de rechtszaak tegen Fouad L. is op 11 april.