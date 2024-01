Dode en gewonde bij woningbrand in Eersel, 4 aanhoudingen

Bij een woningbrand in het Brabantse Eersel is vanmiddag een man overleden. Een andere man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Vier mensen zijn aangehouden op verdenking van brandstichting, meldt de politie.

De brand brak rond 16.00 uur uit in een vrijstaande woning. Volgens de politie gaat het om een kraakpand. Zowel de slachtoffers als de gearresteerden zijn bewoners van het pand.

De vier verdachten zijn volgens Omroep Brabant gecontroleerd in het ziekenhuis, omdat ze mogelijk rook hebben ingeademd.

De politie meldt dat onderzoek naar de oorzaak waarschijnlijk pas morgen kan plaatsvinden omdat er nog wordt geblust. Daarna kan pas worden vastgesteld of er sprake is van brandstichting.