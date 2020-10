Hari moet geplande rentree uitstellen na positieve coronatest

Het kickboksevenement Glory 76, dat op 7 november zou worden gehouden, wordt uitgesteld. Badr Hari, die het in Rotterdam op zou nemen tegen de Roemeen Benjamin Adegbuyi, is positief getest op het coronavirus.

Hari zit momenteel thuis en herstelt volgens vechtsportorganisatie Glory naar omstandigheden goed. "Het is enorm balen. Badr was volop in training op weg naar de ring", zegt vice-voorzitter Scott Rudmann.

"We kunnen de gezondheid van de veertien atleten en hun teams die zouden deelnemen niet op het spel zetten, noch die van de medewerkers die het event zouden produceren."

Laatste duel was tegen Verhoeven

De organisatie zegt zo snel mogelijk met een nieuwe datum te willen komen. Het zou voor Hari zijn rentree in de ring betekenen, nadat hij eind 2019 in stadion Gelredome geblesseerd op had moeten geven tegen Rico Verhoeven.

"Ondanks het feit dat we de maatregelen streng hebben nageleefd, kon dit toch gebeuren. Dat toont maar weer aan hoe serieus we het virus moeten nemen", aldus de 35-jarige Hari.