Militair moet cel in voor veroorzaken dodelijk ongeluk in Weert

Een militair uit Brabant moet een jaar en twee maanden de cel in voor het veroorzaken van een ongeluk in Weert waarbij een 83-jarige fietser om het leven kwam. De militair mag daarnaast vier jaar niet rijden en krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden.

De man werd ook verdacht van het gijzelen en mishandelen van zijn partner, ruim een week voor het ongeluk. De militaire kamer is ervan overtuigd dat hij zijn vriendin meerdere keren heeft geslagen of gestompt in zijn woning in Helvoirt. De militaire kamer spreekt hem echter vrij van vrijheidsberoving en zware mishandeling wegens onvoldoende bewijs, schrijft 1Limburg.

Roekeloos

De 28-jarige man was op 10 augustus onder invloed van alcohol en medicatie toen hij de fietser aanreed. Hij verliet vervolgens de plek van het ongeluk. Ook reed hij veel te hard, zo'n 120 kilometer per uur waar 60 is toegestaan. De militaire kamer vindt dat de man roekeloos reed en dus schuldig is aan het veroorzaken van het ongeluk.

Hij verklaarde dat hij na het ongeval is uitgestapt om naar de fietser te kijken, maar zo schrok dat hij weer in de auto stapte. Daarna is hij tegen een boom gereden. Hij stelt dat hij daarmee heeft geprobeerd zichzelf van het leven te beroven.

Psychische hulp

Uit onderzoek blijkt dat de man lijdt aan posttraumatische stressstoornis en verslaving. De rechter vindt hem daardoor verminderd toerekeningsvatbaar. Hij krijgt een lagere straf dan het Openbaar Ministerie had geëist , omdat de rechtbank wil dat hij zo snel mogelijk psychische hulp krijgt.

De man moet een schadevergoeding van ruim 38.000 euro betalen aan de echtgenote van het slachtoffer.