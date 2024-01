Extra straf voor Iraanse Nobelprijswinnaar, nieuwe aanklacht tegen journalisten

Vanuit de gevangenis blijft Mohammadi tegen het Iraanse regime strijden. Volgens haar familie is ze sinds haar gevangenneming in 2021 nu al vijf keer veroordeeld, waarvan drie keer voor activiteiten in gevangenschap. Bij elkaar opgeteld komen de vijf veroordelingen uit op 12 jaar en 3 maanden cel en 154 zweepslagen.

Narges Mohammadi zit sinds 2021 vast voor "propaganda tegen de islamitische republiek" en kreeg voor haar strijd vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede. Haar kinderen, die met hun vader in Parijs wonen, namen die vorige maand in ontvangst . Eerder werd ze ook al meerdere keren veroordeeld.

De familie schrijft op Threads dat de laatste veroordeling bestaat uit 15 maanden cel, twee jaar verbanning uit Teheran en aangrenzende provincies, een verbod van twee jaar om lid te zijn van politiek-maatschappelijke organisaties en een verbod van twee jaar om een mobiele telefoon te gebruiken.

De rechter oordeelde volgens de familie dat Mohammadi door het verspreiden van kritiek op het regime chaos en onrust veroorzaakt en daarmee de vijanden van Iran in de kaart speelt. Mohammadi was niet op de zitting aanwezig.

Strenge hoofddoekregels

Twee Iraanse journalisten, Niloufar Hamedi en Elaheh Mohammadi, kwamen gisteren op borgtocht vrij uit de gevangenis. Ze lieten zich direct na hun vrijlating fotograferen. Hamedi (31) droeg een muts, Mohammadi (36, geen familie van Narges Mohammadi) droeg een sjaal losjes om haar hoofd.

Voor justitie in Iran is dat reden om de twee te vervolgen voor het overtreden van de strenge hoofddoekregels, meldt de BBC.

De journalisten speelden een belangrijke rol in de berichtgeving over Mahsa Amini, de 22-jarige vrouw die in 2022 met veel geweld werd opgepakt door de moraalpolitie omdat ze haar hoofddoek te los zou hebben gedragen. Ze overleed na haar arrestatie in het ziekenhuis.