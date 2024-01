Griekspoor heeft grote plannen: 'De top tien, dat is voor mij een doel'

Een reportage over Tallon Griekspoor bij de Australian Open, waar hij als geplaatste speler merkt dat de grote jongens hem in de gaten houden. - NOS

"Dat is waar ik voor werk, waar ik voor train. Een heel pittige en zware uitdaging. Maar als het een jaar allemaal samenvalt en ik kan een jaar fit zijn... Tuurlijk, je moet wat geluk hebben hier en daar, maar als ik zie welke de jongens de top tien halen, dan denk ik zeker dat het mogelijk is." Prachtig tennisjaar Een jaar geleden had Griekspoor vlak voor de Australian Open zijn eerste ATP-titel veroverd. Het succes in het Indiase Pune, dat hem op de wereldranglijst van de 95ste naar de 61ste plaats bracht, bleek voor de Haarlemmer de opmaat naar een prachtig tennisjaar. Griekspoor won ook het grastoernooi in Rosmalen, bereikte de finale in Washington, haalde de laatste vier in Rotterdam en sloot 2023 af als nummer 23 van de wereld.

Dit jaar begon hij met de United Cup, een landentoernooi. Na nederlagen tegen Casper Ruud en Borna Coric reisde Griekspoor al vroeg af naar Melbourne, de thuishaven van de Australian Open. Ziek Hoewel Griekspoor zich wel voor het toernooi van Adelaide had ingeschreven, prefereerde hij extra trainingsdagen. Een voortvloeisel van een lucratief demonstratietoernooi in Macau, dat hij begin december weliswaar won, maar ook ziek verliet. "Ik heb acht dagen in bed gelegen, waardoor ik in Nederland maar twaalf dagen heb kunnen trainen. In Sydney (tijdens de United Cup, red.) was ik ook nog niet helemaal topfit. Dus ik kon deze trainingsdagen hier goed gebruiken. Ik ben blij met de keuze die ik gemaakt heb."

De aanbieding die hij kreeg om te komen spelen in Macau was er eentje die hij niet kon afslaan, zoals hij het zelf uitdrukt. Maar de uitnodiging voelde ook als een eer. "Dat zijn heel mooie signalen, dat je goed bezig bent en op de goede weg bent." Van jager naar prooi Hij merkt sowieso dat er inmiddels anders tegen hem wordt aangekeken. Hij mag op betere banen trainen en het zijn ook de betere spelers die hem vragen om te sparren. Bovendien is zijn status van jager veranderd in die van prooi. "Tuurlijk, je staat geplaatst, dus mensen zijn op zoek naar manieren om je te verslaan. Dat is alleen maar iets heel moois." Maar het was ook wennen, moet hij bekennen. "Het is iets nieuws. Vorig jaar was dat natuurlijk al zo op Wimbledon en de US Open. Toen had ik er wat moeite mee. Ik denk dat ik er nu meer klaar voor ben en dat ik mij ook wel gesetteld heb op deze ranking."

