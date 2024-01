Podcast De Dag: hoe radicalen Duitse boerenprotesten kapen

In Duitsland wordt al bijna een maand door boeren geprotesteerd, met afgelopen week de zogeheten Week van de Woede (Wutwoche), en vandaag een grote protestdag in Berlijn. Hoewel de onderliggende problematiek anders is, dringt de vergelijking met Nederland zich op: de zorgen van boeren zijn vergelijkbaar, kiezers veranderen van kleur en er zijn ook groepen die de protesten aangrijpen voor grimmige acties. Zo werd klimaatminister Habeck op vakantie opgewacht door tientallen boeren.

Duitsland-correspondent Charlotte Waaijers hield voor deze podcast de afgelopen dagen contact met een Duitse boer die aan de protesten meedoet. Hij distantieert zich, net als de grote boerenorganisaties, nadrukkelijk van extremisten die op de demonstraties afkomen en de boerenprotesten in Duitsland proberen te kapen om onvrede over de regering aan te wakkeren. Charlotte volgde ook verschillende radicale groepen in Telegramkanalen en vertelt wat daar gezegd en gedeeld wordt en hoe groot de zorgen daarover zijn bij de regering en inlichtingendiensten.

