Lof alom voor 'Harrie Hattrick': 'Uniek hoe Lavreysen al jaren domineert'

Drie keer olympisch goud, dat is komende zomer het ambitieuze doel van Harrie Lavreysen in Parijs. Maar wie 'Harrie Hattrick' afgelopen weekend zag heersen op de EK in Apeldoorn, twijfelt er niet over dat het alleszins mogelijk is. Met zijn gouden plakken op de teamsprint, sprint en keirin bevestigde Lavreysen andermaal dat hij de beste baanwielrenner van zijn generatie is. De 26-jarige Brabander domineert de sport al vijf jaar. "Het knapste aan Harrie vind ik dat hij constant maar door blijft gaan", zegt Theo Bos, oud-baanrenner met vijf wereldtitels en olympisch zilver op zijn palmares. Lavreysen streefde hem qua erelijst al ruimschoots voorbij met dertien wereldtitels en drie olympische medailles, waarvan twee gouden. "Ik heb dit weekend weer vol bewondering naar Harrie gekeken", zegt Bos. "Hij heeft iedereen laten zien dat hij veruit en veruit de beste is." Kracht en souplesse De 40-jarige Bos is tegenwoordig actief als bondscoach van China. "Ik maak weleens de fout om mijn renners te vergelijken met Harrie. Maar dat is niet eerlijk. Want wat Harrie allemaal kan is uniek." "Hij is niet alleen heel sterk, maar combineert dat met souplesse. Die combinatie is heel moeilijk. Want als je veel het krachthonk in gaat, word je strammer en stugger. Maar Harrie niet, bij hem is die balans heel goed."

De krachtige en toch soepele benen van Lavreysen op het EK-podium - Foto: ANP

Dat soepele doch sterke lichaam heeft Lavreysen wellicht te danken aan zijn verleden als turner. Via het BMX kwam hij uiteindelijk terecht op de baan, waar hij de concurrentie met snelheden van zo'n 80 kilometer per uur kansloos laat. Doorzakken Die topsnelheden boezemen moeder Loes nog altijd angst in. Zondag zag ze op de tribune in Apeldoorn - getooid met oranje hoed met bloemen - hoe haar zoon overeind bleef en de rest van Europa kansloos liet. "Ik ben altijd heel zenuwachtig, bang dat hij valt", zegt moeder Lavreysen tegen Langs de Lijn op NPO Radio 1. Zelfs zijn moeder verbaast zich over de constante topprestaties van haar Harrie. "Voor Kerst heeft hij de sport even losgelaten en met vrienden feestjes gevierd. Hij kan dan best wel doorzakken, maar kent ook goed zijn grenzen. Hij weet op tijd te stoppen." "Toch had ik niet gedacht dat hij er nu alweer zou staan. Harrie kent zijn lichaam gewoon heel goed. Hij weet wanneer hij de teugels even kan laten vieren en hoe hij dan weer snel op zijn hoogste niveau komt. En hij geniet van het winnen en het spelletje, elke keer opnieuw."

In Apeldoorn kreeg Lavreysen het publiek op de banken, zoals hier tegen Jeffrey Hoogland in de halve finale van de sprint - Foto: ANP

Die nimmer aflatende zegedrang maakt zijn concurrenten moedeloos. Jason Kenny, zevenvoudig olympisch kampioen en tegenwoordig bondscoach van Groot-Brittannië, breekt er sinds zijn aantreding in 2022 zijn hersens over hoe de man uit Luyksgestel in hemelsnaam geklopt moet worden. Kop en schouders "Hij is op dit moment de maatstaf. Harrie steekt er met kop en schouders bovenuit. Er waren heel veel goede renners in Apeldoorn, maar Harrie versloeg ze zonder enige twijfel." In Parijs zal Lavreysen nog steeds de maatstaf zijn, beseft Kenny. "De nummer één worden is zwaar, maar er blijven en het keer op keer bewijzen, dat is fenomenaal. Hij staat al zolang aan de top. Daar moet je veel respect voor hebben. We moeten zien of en hoe we het gat op weg naar de Olympische Spelen kunnen dichten."

Bekijk de samenvatting van de keirinfinale bij de mannen op de EK baanwielrennen in Apeldoorn. - NOS

"Harrie staat sinds 2019 aan de top en blijft maar doorgaan. Hij is jaar in jaar uit dominant", prijst Bos. "Hij rijdt ook de Champions League, de Zesdaagse van Rotterdam en de NK. Toen ik dat programma zag, heb ik tegen Harrie gezegd dat die voorbereiding op de Spelen best wel tricky is." "Ik zou zeggen: iets meer de basis leggen in trainingen en niet al te veel wedstrijden. Maar op de een of andere manier pakt dit volle schema voor Harrie juist heel goed uit." Dat vindt Bos bovenal mooi voor de sport. "Voorheen waren de Britten dominant. Maar die piekten echt op de Spelen en zag je eigenlijk niet in de tussentijd."

Gisteren overklaste hij iedereen met zo'n groot verschil. De moed zal bij de concurrentie in de schoenen gezonken zijn. Theo Bos over Harrie Lavreysen