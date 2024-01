Vanavond op tv: Uitkoop piekbelasters • Eerste Kamer bespreekt Spreidingswet • Demografische ontwikkeling 2050

Uitkoop piekbelasters De uitkoopregeling voor piekbelasters werd vorig jaar in het leven geroepen voor agrarische bedrijven die veel stikstof uitstoten in natuurgebieden. Ondertussen hebben een aantal ondernemers hun keuze gemaakt. We spreken twee boeren: een van hen liet zich uitkopen en wordt kraanmachinist. De ander wil zijn bedrijf overdragen aan zijn zoon.

Eerste Kamer bespreekt spreidingswet De Eerste Kamer behandelt vandaag de spreidingswet, die moet zorgen voor een evenredige verdeling van asielzoekers over alle gemeenten. De Tweede Kamer stemde eerder in met de wet, maar het is onduidelijk of er ook in de Senaat voldoende steun is. Onze verslaggever Nynke de Zoeten praat ons bij.