Medvedev door op Australian Open, Tsitsipas maakt prachtig punt

Deuce leek in de maak, maar dat was buiten de snelheid en inventiviteit van Tsitsipas gerekend. Die reikte met zijn racket over het net om alsnog het punt te maken.

Andy Murray kende in zijn carrière prachtige wedstrijden op de Australian Open, hij haalde zelfs vijf keer de finale. Maar dit jaar mocht het niet zo zijn. Tegen de Argentijn Tomás Martín Etcheverry ging de Schot in drie sets ten onder: 6-4, 6-2 en 6-2.

De verloren wedstrijd is mogelijk zijn laatste op de Australian Open ooit. De 36-jarige Murray gaf al eerder aan na te denken over het beëindigen van zijn carrière. "Het is absoluut een mogelijkheid dat dit de laatste keer was. In vergelijking met de wedstrijden die ik hier vorig jaar speelde heb ik nu een totaal ander gevoel. Ik zou willen dat ik het publiek er meer bij kon betrekken, maar ik was gewoon teleurgesteld over de manier waarop ik speelde."

Ook voormalig Australian Open-winnaar Stan Wawrinka bewaart geen goede herinneringen aan de editie van 2024. De winnaar van 2014 verloor in vijf sets van Adrian Mannarino (4-6, 6-3, 7-5, 3-6 en 0-6).