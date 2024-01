Dick Advocaat zet toch ook bondscoachschap Curaçao nog op zijn cv

Dick Advocaat heeft de voetbalvolgers een half jaartje in de waan gelaten dat zijn cv als trainer klaar was, maar de 76-jarige Hagenees heeft zich toch weer laten strikken voor een klus. Hij neemt volgens Voetbal International en De Telegraaf de nationale ploeg van Curaçao onder zijn hoede.

Advocaat, die Cor Pot (assistent), Casper van Eijk (arts) en Kees Jansma (perschef) meeneemt, is de opvolger van Dean Gorré. De oud-speler van onder andere Feyenoord en Ajax was sinds augustus vorig jaar interim-bondscoach.

Advocaat zou voor één jaar hebben getekend. Een van de dingen die hij op zijn lijstje zou hebben staan, is het zoeken naar een assistent die afkomstig is van Curaçao zelf en gesprekken voeren met enkele spelers in Nederland.

Advocaat was vorig jaar september al in gesprek met de voetbalbond van Curaçao, maar stuitte toen op te veel organisatorische onzekerheden. Die zijn blijkbaar inmiddels opgelost.

In zijn lange trainerscarrière was Advocaat onder meer ook al bondscoach van Nederland, Rusland, België, Zuid-Korea en Servië. Hij kondigde in het verleden al meerdere malen zijn pensioen aan, maar keerde telkens snel weer terug in de voetbalwereld. Zijn laatste baan was vorig seizoen bij ADO Den Haag.