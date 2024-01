Advies aan regering: matig migratie, maar voorkom krimp bevolking

Nederland is in 2050 drukker, grijzer en diverser dan nu, en het matigen van migratie en beter verdelen van de beperkte ruimte is noodzakelijk. Tot die conclusies komt de staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Meer sturing is nodig, vindt de commissie, omdat Nederland een van de landen is met de sterkste bevolkingsgroei in Europa en ook een van de dichtstbevolkte landen, waarbij vooral het tempo van de bevolkingsgroei problemen met zich meebrengt. "Kies voor een gematigde groei, die niet overvraagt", legt Richard van Zwol van de commissie uit. "Een groei die de economie overeind houdt en daarmee ook zorgt dat onderwijs, zorg en wonen voor iedereen beschikbaar zijn." Duidelijke keuzes De commissie, waarvan onder anderen wetenschappers Paul Scheffer en Monika Sie Dhian Ho en politici Marco Pastors en Tamara van Ark lid zijn, adviseert de politiek om meer te sturen op welke arbeidsmigranten er worden aangetrokken. Daarnaast kan er nog aan allerlei andere knoppen worden gedraaid om het hoofd te bieden aan problemen die voortkomen uit gelijktijdige bevolkingsgroei en vergrijzing: variërend van meer investeren in de integratie van nieuwkomers tot digitalisering in de zorg en het huisvesten van meer gezamenlijke woonvormen. Volgens Van Zwol moet Nederland krimp van de bevolking voorkomen. "Krimp schaadt de economie en biedt ook geen ruimte voor gewenste migratie. Krimp verergert ook de vergrijzing. We hebben ook gewoon de economie nodig om onderwijs, zorg en wonen te kunnen betalen."

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS/CBS

De commissie werd in juli 2022 door het kabinet ingesteld omdat er behoefte was aan houvast bij de vraag waarop kan worden gestuurd bij demografische kwesties zoals vergrijzing en migratie, een thema waarover het kabinet-Rutte IV sterk verdeeld was. Uiteindelijk viel het kabinet over een conflict over het beperken van asielmigratie. De commissie adviseert nu om te werken met zogenoemde 'streefwaardes' voor de bevolkingsgroei en daarbij verder vooruit te kijken dan één kabinetsperiode. Een gematigde groei naar 19 of 20 miljoen inwoners richting 2050 zou ideaal zijn, maar om daar te komen moet de politiek snel duidelijke keuzes maken. Migratie onvoorspelbaar In het bijna 400 pagina's tellende rapport, dat gedetailleerd ingaat op de geschiedenis van en wetenschap over bevolkingsontwikkeling, zijn die keuzes maar beperkt uitgewerkt. Er staan vooral veel opties in die in eerdere rapporten ook al voorbijkwamen. Het verst gaat de commissie met voorstellen die gaan over het beperken van laagwaardige arbeidsmigratie, het vertragen van arbeidsmigratie uit nieuwe EU-landen en een streefcijfer voor het migratiesaldo. De commissie wijst er wel op dat sturen op migratie maar beperkt mogelijk is. Waar vergrijzing een trend die zeker zal doorzetten, is migratie een onvoorspelbaarder gegeven. Ook zijn harde doelen of uitspraken over wanneer Nederland 'vol' is volgens de commissie niet zinvol, omdat techniek en andere ontwikkelingen dat allemaal kunnen veranderen. Eerder zei de Adviesraad Migratie nog dat een streefwaarde voor asielmigratie niet wenselijk is, maar voor arbeidsmigratie eventueel wel.