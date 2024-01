Oekraïne claimt gevoelige klap: peperdure vliegtuigen uit de lucht gehaald

Opperbevelhebber Zaloesjni feliciteerde de troepen met een "uitstekend geplande en uitgevoerde operatie in de regio Azov". Volgens hem gaat het om een Beriev A-50 detectievliegtuig en een Il-22 luchtcontrolepost.

In de loop van de nacht kwamen de eerste berichten binnen over het neerhalen van de vliegtuigen. De Oekraïense luchtmacht maakte er vanochtend op X melding van. "Wie zou dit nou gedaan hebben", valt te lezen in bericht van het krijgsmachtonderdeel.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De Beriev A-50 staat bekend als de AWACS van Rusland. Net als zijn NAVO-pendant is het toestel uitgerust met een kenmerkende radarinstallatie boven op de romp, waarmee vijandelijke manoeuvres op honderden kilometers kunnen worden gevolgd.

De Oekraïense Defensie claimt dat de toestellen 330 miljoen dollar waard zijn. Rusland heeft er volgens luchtvaartmedia slechts vijftien van in gebruik.

Daarnaast zou een Iljoesjin-22M11 zijn uitgeschakeld. Van dat vliegende commandocentrum zou Rusland er dertig hebben. Ze worden gebruikt om vanuit de lucht aanvallen te coördineren en tegenaanvallen af te slaan.

Brandweer en ambulance

Uit communicatie met de luchtverkeersleiding die de Oekraïense zender RBC uitzond, zou blijken dat de Iljoesjin-22 een noodlanding gemaakt heeft op de luchtmachtbasis in het Zuid-Russische Anapa. De piloot vroeg daarbij om brandweer en ambulances klaar te zetten. Hoe groot de schade is, is niet bekend.

Er zijn geen berichten dat de A-50 een basis heeft bereikt, wel meldde een Russische straaljagerpiloot iets brandend in zee te hebben zien storten. Het vliegtuig heeft gewoonlijk een 15-koppige bemanning.

Moskou heeft nog niet gereageerd op de claims. Het land is doorgaans erg terughoudend met berichtgeving over de eigen verliezen.

Buiten het bereik

Details over hoe de vliegtuigen zijn neergehaald zijn niet bekendgemaakt. Als het klopt zou het een sterk staaltje zijn: de vliegtuigen vlogen naar verluidt boven de Zee van Azov, die geheel in Russische handen is.

Hoe Oekraïne daar, ruim 150 kilometer van de frontlinie, heeft toegeslagen is onduidelijk. Die afstand ligt bijvoorbeeld buiten het bereik van de westerse Patriots die Oekraïne gebruikt. Militaire bloggers uit Rusland maken ook melding van het verlies. Zij vragen zich af of het misschien om eigen vuur kan zijn gegaan.

"We zullen er waarschijnlijk nooit achter komen wie verantwoordelijk is voor de dood van de bemanning", schrijft bijvoorbeeld het Kanaal Fighter-bomber. "Mogen de doden een eeuwige vlucht krijgen en de gewonden snel herstellen en terugkeren in actieve dienst."

De Oekraïense luchtmachtcommandant Olesjtsjoek geeft op Telegram ook geen details prijs, wel noemt hij de aanval een vergelding voor het bombardement van een flatgebouw in Dnipro, precies een jaar geleden, waarbij tientallen mensen omkwamen. Ook plaatste hij een foto van een strand met de opmerking "de Zee van Azov is schoner dan ooit".