UWV trekt 5000 boetes in: 'We hadden de gevraagde informatie al'

Het UWV heeft 5000 boetes ingetrokken omdat die volgens de uitkeringsinstantie onterecht waren opgelegd. Cliënten hadden verzuimd informatie aan te leveren, maar later bleek dat het UWV die informatie al van de Belastingdienst had gekregen.

De boetes waren gegeven aan arbeidsongeschikten die naast hun uitkering nog bijverdienden. Ze zijn wettelijk verplicht die extra inkomsten op te geven bij het UWV. Wie dat niet, onjuist of te laat had gedaan, kreeg een boete.

Niet goed gekoppeld

Het UWV vindt die boetes nu onterecht, omdat informatie over bijverdiensten ook al via de Belastingdienst bij de uitkeringsinstantie terechtkomt. Alleen was die informatie in dit geval door het UWV niet goed gekoppeld aan de cliënten, waardoor ze werden beschuldigd van "schending van de inlichtingenplicht".

"Dit had niet zo moeten gebeuren en heeft tot onnodige boetes geleid", zegt UWV-bestuurder Johanna Hirscher. "Wij willen dat iedereen zich gezien, gehoord en geholpen voelt door UWV."

De boetes variëren van 40 tot 5000 euro; alles bij elkaar gaat het om 6,8 miljoen euro. Wie de boete al heeft betaald, krijgt het geld terug. Cliënten hoeven zelf niets te doen en krijgen van het UWV bericht.

Menselijke maat

Strikt genomen hebben de cliënten overigens wel degelijk verzuimd te voldoen aan de inlichtingenplicht, want in de wet staat dat ze hun bijverdiensten zelf aan UWV moeten doorgeven. Toch noemt het UWV het schrappen van de boetes geen 'coulance'.

"Het is een kwestie van de menselijke maat", zegt een woordvoerder. "We proberen mensen zo goed mogelijk te helpen, dus we kijken wat we al weten. Om mensen dan een boete te geven, vinden we niet gepast."