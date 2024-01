IJslandse vulkaan minder actief, maar onzekerheid blijft: 'Kunnen we ooit terug?'

Toch blijft de Nederlander Ruben van Zuijlen bezorgd. Hij woont en werkt in Grindavík en volgt de livebeelden waarop te zien is hoe zijn huis wordt bedreigd door lava. "Nu lijkt het goed te gaan, maar het kan zo maar zijn dat de lavastroom straks weer toeneemt. De kans blijft bestaan dat ons huis wordt verwoest", vertelt Van Zuijlen.

Volgens de hulpdiensten is de nacht rustig verlopen. Op beelden is te zien dat er nog steeds lava naar de oppervlakte stroomt, maar meerdere media melden dat het gaat om kleinere hoeveelheden. De lavastroom komt ook minder dicht bij het dorpje Grindavík.

De vulkaan die gisteren uitbarstte in IJsland lijkt minder actief. Een geofysicus zegt tegen de IJslandse publieke omroep RUV dat de uitbarsting "aanzienlijk is afgenomen", maar dat het onmogelijk is om te zeggen wanneer deze gaat eindigen.

De lavastroom, die is ontstaan na de vulkaanuitbarsting, heeft het dorpje Grindavík bereikt. Op beelden is te zien hoe de eerste huizen aan de rand van het dorp in vlammen opgaan. - NOS

Volgens RUV denken de autoriteiten dat alle 4000 inwoners van Grindavík het dorp hebben verlaten. In de uren voor de evacuatie werden al aardschokken gevoeld. "We moesten snel onze spullen pakken, maar wat neem je dan mee? Je weet niet of alles er de volgende dag nog staat", zegt Van Zuijlen.

Vorige maand was er ook al een vulkaanuitbarsting in de buurt van het dorp, toen bleef Grindavík gespaard. "Toen was de uitbarsting iets verder en ging de lavastroom de andere kant op", vertelt Van Zuijlen. "Nu is het wel een heel ander verhaal en is het vooral wachten en zien wat er gaat gebeuren." De uitbarsting begon nu in Sunhnúk, iets ten noorden van Grindavík.

Juist dat afwachten is volgens Van Zuijlen het moeilijkst. "Je weet niet wat er gaat gebeuren, wanneer je terug kan en of je überhaupt ooit terug kan". Hij en zijn vrouw hebben daarom besloten om naar familie in Nederland te gaan. "Daar hebben we iets meer zekerheid. Het liefst gaan we terug naar Grindavík, maar we kunnen pas naderhand zien of dat kan."

De IJslandse president Gudni Johannesson zei gisteren in een tv-toespraak dat "een ontmoedigende periode van onrust is begonnen". "We weten nog niet hoe deze uitbarsting zich zal ontwikkelen. We blijven hopen op een zo goed mogelijk resultaat, ondanks deze enorme natuurkrachten." De regering komt vandaag bij elkaar om de gevolgen van de uitbarsting te bespreken.