Winterse week voor de boeg: meer sneeuw verwacht

De komende dagen kan het land op veel plekken wit kleuren. De sneeuwval kan nog een paar dagen aanhouden, vooral in het zuiden van het land.

De sneeuw vandaag is te danken aan de koude luchtstroom die vanuit het noorden van Noorwegen wordt aangevoerd. In het midden en zuiden van het land kan er 1 tot 5 centimeter vallen. De wind en de temperaturen zijn niet zo gunstig dat de sneeuw vandaag lang blijft liggen. Behalve in Limburg, daar kan het door de hogere ligging langer wit kleuren.

Dit zijn beelden van vanochtend: