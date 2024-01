Quad zakt door het ijs in Landgraaf, meisje (9) overleden

Een meisje van 9 uit Landgraaf is overleden nadat ze gisteren onder het ijs terecht was gekomen. Dat gebeurde tijdens een ritje met haar vader op een quad, een vierwielige brommer of motorfiets.

Vader en dochter reden gistermiddag met de quad over een bevroren ondergelopen weiland aan de Maastrichterweg in Landgraaf. Het ijs bleek niet sterk genoeg en ze zakten erdoorheen. Het water was daar zo diep, dat het meisje onder het ijs terechtkwam.

De vader kon zelf uit het water komen; het meisje werd door de brandweer gered. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze overleden.

De politie spreekt van een noodlottig ongeval en doet uit respect naar de nabestaanden verder geen mededelingen.