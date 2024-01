Rode Kruis ziet 'onzichtbare ramp' in Afghaanse wintermaanden

Sinds de Taliban in 2021 aan de macht kwamen, verkeert Afghanistan in een isolement. Eind vorig jaar werd het land getroffen door meerdere aardbevingen. Volgens Unicef zijn in het getroffen gebied ruim 96.000 kinderen afhankelijk van steun.

Nu de temperaturen in het land onder het vriespunt komen en er sneeuw valt, hebben duizenden mensen een warm onderkomen nodig. Door verschillende natuurrampen het afgelopen jaar wonen veel mensen in tenten, hebben ze bijna geen geld en weinig te eten.

Correspondent Aletta André:

"Door het winterweer zijn mensen in afgelegen gebieden moeilijk te bereiken met onder meer voedsel. Door de sneeuw zijn wegen geblokkeerd. Ook veel hulporganisaties worstelen met hoe ze mensen kunnen helpen.

Sinds de plotselinge machtsovername door de Taliban is de economie ingestort. Er is ook nog inflatie in de hele regio, door de oorlog in Oekraïne. Daar komt het natuurgeweld bovenop. Er waren veel aardbevingen in 2022 en vorig jaar. Daarnaast kwamen er dit jaar honderdduizenden Afghanen terug die Pakistan uit zijn gezet. Die leven ook in tentenkampen aan de grens en hebben niks.

Deels doen de Taliban wat ze kunnen, maar eigenlijk hebben ze niet genoeg geld en middelen hiervoor. Ook kunnen ze andere landen niet direct om hulp vragen omdat ze geen diplomatieke banden met die landen hebben."