Rus na zege in Melbourne: 'Zo mooi om mijn moeder en zus erbij te hebben'

Aanvankelijk leek het er niet op dat het zo makkelijk zou gaan. In de tweede servicegame van Rus moest de tennisster zes breakpunten wegwerken. Dat kwam met name omdat de Nederlandse wat slordig was met haar eigen service. Na maar liefst tien keer deuce lukte het Rus om alsnog de zeventien minuten vergende game binnen te halen.

Arantxa Rus heeft zich zonder veel moeite geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De Nederlandse tennisster hoefde maar één game af te staan aan de Oekraïense Anhelina Kalinina: 6-1, 6-0. "Ik ben over alles tevreden. Dit was een supergoede wedstrijd. Dat is ook wel aan de stand te zien", zei ze na afloop.

Arantxa Rus behaalde maandag een ruime zege op de Oekraïense Anhelina Kalinina in de eerste ronde van de Australian Open. Dat deed ze voor de ogen van haar moeder en zus in het jaar nadat haar vader overleed. - NOS

Rus staat voor de zevende keer in het hoofdschema van de Australian Open, waar ze slechts twee keer eerder de tweede ronde haalde. Het beste grandslamresultaat in de carrière van de 33-jarige tennisster is een plek in de vierde ronde op Roland Garros in 2012.

In de tweede ronde neemt de Nederlandse het op tegen de Russin Anna Kalinskaja (WTA-75).

Twee Nederlanders door

Rus is de enige Nederlandse in het enkelspel bij de vrouwen. Bij de mannen heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Hij speelt daarin tegen de Italiaanse topper Jannik Sinner, die in de eerste ronde Botic van de Zandschulp uitschakelde.

Tallon Griekspoor kan dinsdag de derde Nederlander in de tweede ronde worden. Hij treft dan de Rus Roman Safioellin.