Eline de Zeeuw nieuwe presentator NOS Sport

Eline de Zeeuw (31) wordt tv-presentator bij NOS Sport. Vanaf morgen gaat ze het NOS Sportjournaal en NOS Studio Sport presenteren. Daarnaast blijft ze verslaggever voor tv en radio.

De Zeeuw werkt sinds 2019 bij de NOS en deed onder meer verslag van het EK voetbal, het WK voetbal en de Olympische Spelen. Ze geeft daarnaast commentaar bij turnwedstrijden en presenteert sinds kort ook op de radio NOS Langs de Lijn.

Voordat ze bij de NOS in dienst kwam, liep De Zeeuw al stage bij NOS Sport en daarna bij NOS Bureau Washington. Na haar afstuderen (journalistiek in Groningen) werkte ze een paar jaar op de buitenlandredactie van NOS Nieuws. Daarna keerde ze terug bij NOS Sport.

Spanning en verbinding

"Sport vind ik geweldig", zegt De Zeeuw. "Om de spanning, maar ook de journalistieke verhalen achter de sport en sporters en de manier waarop het mensen verbindt."

Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman is blij met de nieuwe presentator: "Eline is een enorm talent dat de afgelopen jaren heeft bewezen goede sportverhalen te kunnen vertellen, zowel op de radio als op televisie. Bovenal geven we met Eline wederom iemand van onze eigen sportredactie de kans zich door te ontwikkelen als presentator."