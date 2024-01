Voetballer in Turkije opgepakt om steunbetuiging aan Israël na doelpunt

De Israëlische voetballer Sagiv Jehezkel, die uitkomt voor het Turkse Antalyaspor, is gearresteerd nadat hij tijdens een wedstrijd met een gebaar had verwezen naar de oorlog tussen Israël en Hamas. Jehezkel is al voorgeleid bij de rechtbank en weer vrijgelaten zolang het onderzoek loopt.

Nadat hij had gescoord toonde Jehezkel een bericht met de tekst "100 dagen. 07/10", verwijzend naar de terreuraanval van Hamas op 7 oktober, afgelopen zondag precies honderd dagen geleden, en de gijzelaars die nog vast worden gehouden in Gaza.

Kort na de wedstrijd werd de speler door zijn club geschorst omdat hij volgens de club "niet had gehandeld naar de waarden van ons land". Later op de dag kondigde de Turkse minister van Justitie een strafrechtelijk onderzoek aan naar Jehezkel wegens aanzetten tot haat.

Jehezkel zelf zegt zelf dat hij niet als doel had om te provoceren. "Ik wil dat de oorlog stopt. Daarom liet ik het zien. Ik heb verder niks te maken met de politiek", schrijft hij in een verklaring.

'Terroristische staat'

Sinds het begin van de oorlog heeft de Turkse president Erdogan regelmatig zijn steun uitgesproken voor de Palestijnen. Zo heeft hij meermaals Israël omschreven als terroristische staat en vindt hij dat Hamas een groep vrijheidsstrijders vormt. Ook vergeleek Erdogan de Israëlische premier Netanyahu met Hitler en vergeleek hij de aanvallen van Israël op Gaza met de behandeling van de Joden door nazi-Duitsland.

De Israëlische minister van Defensie Gallant reageerde op het nieuws door te zeggen dat Turkije zich gedraagt als een uitvoerende macht van Hamas. Ook herinnert hij Turkije eraan dat Israël als een van de eerste landen hulp bood na de zware aardbeving van vorig jaar. Gallant noemt Turkije ondankbaar. Volgens Gallant keert Jehezkel terug naar Israël.

Voetballers in de problemen

Jehezkel is niet de eerste voetballer die in de problemen komt door uitlatingen over de oorlog tussen Israël en Hamas.

Onder anderen rond Anwar El Ghazi (FSV Mainz 05) en Noussair Mazraoui (Bayern München) ontstond ophef nadat ze op Instagram hadden bericht over de oorlog tussen Israël en Hamas en daarin de Palestijnen steunden.

Mazraoui werd bij de selectie gehouden van Bayern nadat hij uitleg had gegeven, maar de Duitse club Mainz ontsloeg El Ghazi na aanhoudende onenigheid. Tussen de speler en de club kwam het tot een rechtszaak die diende op 20 december. De uitspraak moet nog komen.

In Frankrijk werd de Algerijnse voetballer Youcef Atal van OGC Nice veroordeeld tot acht maanden voorwaardelijke celstraf nadat hij een video op sociale media had geplaatst over de oorlog; de rechter oordeelde dat daarin sprake was van antisemitisme.