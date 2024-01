Vereniging Eigen Huis wil strengere eisen voor vve-beheerders

De overheid moet kwaliteitseisen stellen aan vve-beheerders om gebrek aan professionaliteit tegen te gaan. Dat vindt de Vereniging Eigen Huis (VEH), de belangenorganisatie van huiseigenaren.

Ieder gebouw dat uit meerdere appartementen bestaat heeft verplicht een vereniging van eigenaren (vve), die onder meer verantwoordelijk is voor het onderhoud van het gebouw. Bewoners kunnen zo'n vve zelf beheren, maar laten dat vaak doen door een extern bedrijf.

Op dit moment is vve-beheerder een vrij beroep. Iedereen kan zich dus zo noemen. Maar als het aan de huiseigenarenbranche ligt, verandert dat. Zo zouden beheerders gecertificeerd moeten worden en moeten er eisen komen op het gebied van opleiding, een klachtenregeling en het gebruik van modelovereenkomsten.

Volgens de VEH zijn er nu grote verschillen tussen de contracten die beheerders hebben met vve's, waardoor het volgens de belangenorganisatie lastig is om de kwaliteit van een contract te kunnen beoordelen. "Zo lopen de prijzen voor diverse werkzaamheden uiteen en ontbreekt het in de meeste gevallen aan een goede geschillenregeling", aldus de VEH.

'Geen verstand van zaken'

Ben Ahuis heeft al dertig jaar te maken met allerlei verschillende vve-beheerders, als bewoner van verschillende appartementen. Dat was lang niet allemaal naar tevredenheid. "Zo was er een makelaar die ook vve-beheer deed als bijverdienste. Maar het werk bleek door een stagiair gedaan te worden. Na een half jaar zijn we daar weggegaan."

Toen hij in een oud pand woonde, was er een beheerder die met adviezen kwam hoe het gebouw te renoveren. "Maar die had totaal geen verstand van zaken", zegt Ahuis. "De werkzaamheden die hij liet doen, leidden tot allerlei problemen, zoals lekkages. Je denkt: er zal wel deskundigheid in zitten, maar dat was gewoon niet zo."

Ahuis hoopt dan ook dat de overheid een bepaalde vorm van controle op beheerders introduceert.

Bankrekening

De bankrekening van de vve is ook een aandachtspunt, zegt de VEH op basis van een onderzoek naar beheerderscontracten. In enkele gevallen had de beheerder een volmacht om over de rekeningen te beschikken, waardoor goedkeuring van de vve of het beheerderskantoor niet meer nodig was.

"Elk jaar lezen we opnieuw over een beheerder die er met het spaargeld van de vve vandoor gaat", zegt VEH-directeur Cindy Kremer. "Geef beheerders dus nooit de volledige bevoegdheid om over het vve-geld te beschikken en zeker niet over het reservefonds. Je kan wel afspreken dat de beheerder alleen gemachtigd is om tot een bepaald bedrag te mogen factureren of voor bepaalde vaste uitgaven."

Bijval

Er zijn in Nederland zo'n 135.000 verenigingen van eigenaren, die gaan over in totaal ruim 1,4 miljoen woningen. Veel externe beheerders zijn geen lid van een branchevereniging. Branchevereniging BVVB heeft ruim honderd leden, die zo'n 14.000 vve's beheren. Dat is dus ongeveer tien procent van de markt van vve's.

BVVB zegt volledig achter de wens van Vereniging Eigen Huis te staan. "Er zijn veel beheerders die niet professioneel bezig zijn, niet servicegericht zijn en alleen gemakkelijk geld willen verdienen", zegt voorzitter Daan Fons.

Met een jurist is BVVB aan het onderzoeken hoe vve-beheerder een beschermd beroep kan worden. "De overheid dient te interveniëren, temeer omdat er miljarden in de vve-sector omgaan. Zuurverdiende spaarcenten van appartementseigenaren in reservefondsen."

Heb jij ervaringen met een vve die je met ons wil delen? Mail dan naar [email protected]