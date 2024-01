Wimbledon-winnares Vondrousova al klaar op Australian Open, Medvedev door na opgave

Vondrousova, de Tsjechische nummer zeven van de wereld, verscheen niet geheel fit in de John Cain Arena. Vorige week meldde de 24-jarige tennisster zich met een heupblessure af voor het voorbereidingstoernooi in Adelaide en ook in Melbourne leek ze nog niet helemaal de oude te zijn. Ze verloor meteen haar eerste servicegame en keek al snel tegen een 5-0 achterstand aan.

Dajana Jastremska heeft voor de eerste grote verrassing gezorgd in het vrouwentoernooi op de Australian Open. De Oekraïense versloeg Marketa Vondrousova, de winnares van de laatste editie van Wimbledon, in twee sets: 6-1, 6-2.

Het was niet zo dat de overwinning van Jastremska daar helemaal aan toe te schrijven was. De nummer 93 van de wereld maakte ook indruk met in totaal 26 winners. Door haar goede spel kon ze voor de vierde keer in haar carrière een zege boeken op een speelster uit de mondiale top tien.

Gauff, Medvedev en Tsitsipas door

US Open-winnares Coco Gauff begon solide aan het toernooi in Melbourne. Zij stond maar drie games af in de partij tegen de Slowaakse Anna Karolína Schmiedlová ( 6-3, 6-0) en was na een uur al klaar.

Bij de mannen had Daniil Medvedev, finalist in 2021 en 2022, het niet makkelijk tegen Terence Atmane. Hij verloor zelfs de eerste set, maar uiteindelijk moest de Fransman in de vierde set bij een 7-5, 2-6, 4-6, 0-1 stand opgeven met kramp.