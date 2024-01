Fouad L., verdacht van dodelijke schietpartijen Rotterdam, voor de rechter

In deze video zie je wat er op 28 september in Rotterdam gebeurde, en wat eraan voorafging:

L. zou in een woning aan het Heiman Dullaertplein in Rotterdam een vrouw van 39 en haar 14-jarige dochter hebben doodgeschoten. Later zou hij in een collegezaal van het Erasmus Medisch Centrum op een 43-jarige docent hebben geschoten. Ook die kwam om het leven.

In Rotterdam verschijnt vanmiddag Fouad L. voor de rechter. Hij wordt verdacht van de dodelijke schietpartijen in Rotterdam, eind september. Ook wordt hij verdacht van brandstichting en verboden wapenbezit.

L. heeft de drievoudige moord volgens het Openbaar Ministerie aanvankelijk bekend. Later beriep hij zich op zijn zwijgrecht.

De zitting van vandaag is een zogeheten pro-formazitting. Daarbij wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Wel wordt vrijwel zeker het voorarrest van L. verlengd. In oktober had een rechter dat voor het laatst gedaan, met 90 dagen. Die termijn verstrijkt nu.

Waarschuwingen

Fouad L. (32) was geneeskundestudent aan het Erasmus MC. Het Openbaar Ministerie waarschuwde het ziekenhuis voor de schietpartijen voor L., die al was veroordeeld voor dierenmishandeling. Volgens het OM vertoonde hij "zorgwekkend" en psychotisch gedrag.

Ook bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waren meldingen binnengekomen over L. Bij de IGJ kunnen mensen melding maken als ze klachten of twijfels hebben over de (zorg)kwaliteit van een arts.

In oktober besloot de rechter al dat L. moest worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Over de resultaten van dat onderzoek is nog niets bekend.