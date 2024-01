Wekdienst 15/01: Eerste Kamer behandelt spreidingswet • Fouad L. voor de rechter

Wat heb je gemist?

De afgelopen twaalf jaar heeft bijna één op de drie gemeenten geen asielzoekers opgevangen. Dit blijkt uit een analyse door RTV Noord op basis van cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Van de 342 gemeenten hebben er 111 de afgelopen twaalf jaar niets gedaan aan de opvang van asielzoekers.

Door de vandaag in de Eerste Kamer besproken Spreidingswet zou daar verandering in kunnen komen omdat gemeenten dan gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen. In de Tweede Kamer was een meerderheid vóór de wet, bij de stemming morgen wordt duidelijk of dat ook voor de Eerste Kamer geldt.

In Noord-Holland en Utrecht vangt ongeveer de helft van alle gemeenten geen asielzoekers op. Sommige gemeenten zeggen dat ze wel willen, maar dat ze geen ruimte hebben of geen geschikte locaties.

Ander nieuws uit de nacht

Oxfam Novib pleit voor extra belasting voor extreem rijken: Omdat de ongelijkheid in Nederland en wereldwijd groeit, net als in de rest van de wereld, moeten de allerrijksten "radicaal meer" belasting gaan betalen. Door belastingtrucjes betaalt de rijkste 1 procent gemiddeld 20 tot 30 procent belasting, terwijl dat voor de gemiddelde Nederlander zo'n 40 procent is.

China wil internationale vredesconferentie over Gaza: De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi wil een gezaghebbende conferentie waarin een concreet plan wordt uitgewerkt voor een tweestatenoplossing.

Kinderboekenweek dit jaar 'lekker eigenwijs', met dichtwedstrijd: Het Kinderboekenweekgeschenk wordt dit jaar geschreven Pieter Koolwijk, onder meer bekend van Vlo en Stiekel en Bens Boot.

En dan nog even dit:

Twee schilderijen in museum De Mesdag Collectie in Den Haag blijken eigenlijk samen één kunstwerk te vormen. Het museum kwam daarachter toen de schilderijen opnieuw ingelijst moesten worden. De schilderijen zijn waarschijnlijk tussen 1875 en 1878 van elkaar gescheiden en hebben volgens het museum sindsdien "hun eigen levens geleid".

De werken zijn nu naast elkaar te bewonderen, maar het museum zegt geen plannen te hebben om ze weer samen te voegen na de lange scheiding. Dat zou volgens het museum allerlei risico's met zich mee brengen.

De twee schilderijen die oorspronkelijk één kunstwerk vormden: