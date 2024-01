Veertien maanden na stadionramp is Indonesië weer trots: 'Ons voetbal koesteren'

Even had het Indonesische voetbal niets meer om trots op te zijn. De ramp die zich op 1 oktober 2022 in het stadion van Arema FC afspeelde, verwoestte niet alleen talloze mensenlevens, maar ook de reputatie van een voetbalnatie in ontwikkeling. Nu, veertien maanden later, staat het Indonesische elftal op de Azië Cup in Qatar. Voor het eerst sinds 2007, toen het toernooi in eigen land werd georganiseerd. Tegen Irak, Japan en Vietnam kan het land zich aan de wereld tonen. Het is een hap frisse lucht voor de miljoenen Indonesische voetballiefhebbers. De nasleep van de gebeurtenissen in het Kanjuruhan-stadion was namelijk lang en zwaar. Voetbal wankelt Dat zag ook Marc Klok, speler van Persib Bandung en onderdeel van de Indonesische nationale selectie bij de Azië Cup. Tijdens de competitiewedstrijd tussen rivalen Arema en Persebaya braken rellen uit. Supporters bestormden het veld, waarop de politie met traangas spoot. Er brak massale paniek uit. Mensen probeerden weg te vluchten, maar kwamen in de verdrukking. 135 mensen, onder wie veel kinderen, kwamen om het leven.

Zeker 129 voetbalsupporters zijn om het leven gekomen bij rellen in het Kanjuruhan stadion in de Indonesische stad Malang. Dat heeft de politie bekendgemaakt. President Jokowi betreurde in een toespraak deze tragedie. - NOS

"Het was een enorme shock", blikt Klok vanuit Qatar terug. "Bij het eerste bericht dacht ik gek genoeg nog dat het misschien wel meeviel. Gewelddadige incidenten zijn, hoe bizar dat ook is, nou eenmaal onderdeel van het Indonesische voetbal." "Maar ik begon al snel in te zien wat de omvang van de ramp was. En je merkte dat het de hele wereld over ging. Ik vroeg me daarna ook echt af: wat gaat er met ons voetbal gebeuren?" De doden werden geteld. Herdenkingen werden gehouden. De gehele voetbalwereld sprak zijn afschuw uit en riep op tot veranderingen. Wereldvoetbalbond FIFA dreigde met straffen en uiteindelijk werd de competitie midden in het seizoen stilgelegd. Opkrabbelen De klap van de stadionramp kwam op het moment dat het nationale voetbal net was opgekrabbeld uit de coronacrisis. In weinig landen lag de competitie zó lang stil als in Indonesië. Net toen profspelers weer aan het werk konden, moesten ze hun voetbalschoenen weer opbergen.

Spandoeken in reactie op de stadionramp in Malang, Indonesië - Foto: AFP

Maar na een paar weken kwam er weer wat licht aan het einde van de tunnel. Erick Thohir, een machtig zakenman die ooit het Italiaanse Internazionale in handen had, bemiddelde tussen de partijen. Uiteindelijk werd het voetbal na een pauze van een maand hervat en werden er hervormingen doorgevoerd. "Dat heeft ons toen gered", zegt Klok. "De FIFA besloot ons niet verder te bestraffen, maar om samen juist aan de toekomst te gaan bouwen richting iets positiefs." Echte profs Het voetbal kwam weer op gang. En Indonesië plaatste zich voor de Azië Cup, door in de kwalificatie af te rekenen met Koeweit en Nepal. Ondertussen werd de Indonesische nationale ploeg versterkt met een heel stel genaturaliseerde spelers. De in Nederland geboren Klok, Ivar Jenner, Rafael Struick, Shayne Pattynama en Justin Hubner zijn daar vijf van.

ADO-talent in de spits Rafael Struick, aanvaller met Indische roots, wacht bij ADO Den Haag nog op zijn grote doorbraak, maar kan zomaar in de basis gaan spelen bij de Azië Cup. Hij speelde in de voorbereiding alle wedstrijden mee. De vijf Nederlandse jongens trekken veel naar elkaar toe, maar het contact met de andere spelers is prima. "Bij de lunch moeten we van de bondscoach gemengd zitten. In allerlei talen gemixt communiceren we met elkaar." De genaturaliseerde spelers kregen online harde kritiek na een oefennederlaag tegen Libië. De selectie plaatste daarop een statement, waarin tot eenheid werd opgeroepen. "Als het slecht gaat, krijg je als genaturaliseerde speler veel kritiek. Maar binnen de groep voel ik dat onderscheid totaal niet. Dat soort dingen leven vooral op sociale media, die in Indonesië heel groot zijn. Toch is het goed dat we dat statement geplaatst hebben."

De kans dat Indonesië de volgende ronde van de Azië Cup overleeft is minimaal, hoewel ook de beste vier nummers drie uit de poule doorgaan. "We hebben het jongste team van de hele Azië Cup", vertelt Klok. "Dus het gaat heel erg zwaar worden voor ons. De volgende ronde halen zou een megaprestatie zijn. Dat weten mensen in Indonesië ook: die zijn gepassioneerd, maar ook realistisch." Koesteren En dus wil men ook gewoon genieten van het toernooi op zich. En in Qatar kan een volgende stap in de ontwikkeling van het nationale voetbal worden gezet. "Er is in de afgelopen jaren al een hoop verbeterd rondom ons team. Toen ik erbij kwam, was het best een zooitje ongeregeld. Nu zijn de faciliteiten verbeterd en heerst er wat meer internationale allure rond het elftal. Je voelt je nu echt een prof."

Klok (links) op trainingskamp in Turkije, kort voor de start van de Azië Cup - Foto: Status Pro Sport