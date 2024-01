Kinderboekenweek dit jaar 'lekker eigenwijs', met dichtwedstrijd

Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar 'Lekker eigenwijs!'. Dat heeft de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) bekendgemaakt. Het Kinderboekenweekgeschenk wordt dit jaar geschreven door Pieter Koolwijk, onder meer bekend van de boeken Vlo en Stiekel, Bens Boot en Gozert.

In de boeken van de kinderboekenschrijver speelt fantasie in de dagelijkse werkelijkheid een grote rol. Eerder ontving hij een Zilveren én Gouden Griffel voor zijn boek Gozert uit 2020.

Illustrator Noëlle Smit buigt zich dit jaar over het speciale prentenboek dat in het kader van de Kinderboekenweek wordt uitgegeven.

Dichter gezocht

Elk jaar wordt ook een dichter gevraagd om het gedicht voor de Kinderboekenweek te schrijven. Onder het mom van "dingen net iets anders dan anders doen" heeft de organisatie besloten dit jaar geen dichter te vragen, maar een dichtwedstrijd te houden voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Tot 28 april kunnen kinderen hun gedicht dat past bij het thema 'Lekker eigenwijs!' insturen via Kinderboekenweek.nl.

Vorig jaar werd schrijver Pim Lammers gevraagd het gedicht te schrijven. Hij ontving nadien talloze doodsbedreigingen en trok zich terug. Van Lammers, die meerdere prijzen ontving voor zijn werk over gender- en seksuele diversiteit, dook een oud verhaal op dat was geschreven voor volwassenen. Dat ging over de relatie tussen een tienerjongen en zijn voetbaltrainer.

Meer lezen

Met de Kinderboekenweek wil CPNB kinderen stimuleren om meer te lezen. Het Kinderboekenweekgeschenk is gratis voor iedereen die bij de boekhandel voor 13,50 euro of meer kinderboeken aanschaft. De week is dit jaar van 2 tot en met 13 oktober, bij de opening wordt de winnaar van de dichtwedstrijd bekendgemaakt.