Oxfam Novib pleit voor extra belasting voor extreem rijken

In Nederland groeit de ongelijkheid, net als in de rest van de wereld. Daarom zouden de extreem rijken hoger moeten worden belast. Die oproep doet Oxfam Novib aan de Tweede Kamer in een jaarlijks rapport over economische ongelijkheid.

Het vermogen van de vijf rijkste mannen ter wereld is sinds 2020 meer dan verdubbeld. Hun gezamenlijk vermogen steeg van 405 miljard naar 869 miljard dollar. Het ging in november vorig jaar om Elon Musk (Tesla), Bernard Arnault en familie (LVMH), Jeff Bezos (Amazon), Larry Ellison (Oracle) en Warren Buffett (Berkshire Hathaway). Het gezamenlijk vermogen van alle miljardairs in de wereld steeg ook, met 34 procent naar 3,3 biljoen dollar.

Tegelijkertijd zijn vijf miljard mensen armer geworden door inflatie, becijferde de ngo. 800 miljoen mensen verloren zo bijna een maandsalaris. Een gemiddelde Nederlander werkte door de waardevermindering in 2022 per saldo ruim twee weken 'onbetaald'. En waar de rijkste 1 procent gemiddeld 20 tot 30 procent belasting betaalt, is dat voor de gemiddelde Nederlander zo'n 40 procent.

'Zonder ingrijpen wordt scheefgroei erger'

"Vooral grote bedrijven en de superrijken profiteren", zegt Oxfam-directeur Michiel Servaes. "Niet voor niets was 'graaiflatie' het woord van het afgelopen jaar. De harde cijfers uit ons rapport leggen dit nu bloot. Politici die pleiten voor meer bestaanszekerheid moeten beseffen dat dit alleen kan door een eerlijkere verdeling van welvaart. Zonder ingrijpen zal de scheefgroei alleen maar schever worden."

Oxfam komt met het rapport ter gelegenheid van de bijeenkomst van het Wereld Economisch Forum in Davos, Zwitserland. Daar komt de wereldwijde politieke en zakelijke elite vandaag voor de 54ste keer bijeen.