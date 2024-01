Met geschorste Mourinho op tribune verliest Roma ook bij AC Milan

Het worstelende AS Roma is nog steeds niet boven gekomen. De naar de negende plek in de Serie A afgezakte club, eerder deze week uitgeschakeld in de Italiaanse beker door stadgenoot Lazio, verloor bij AC Milan met 3-1. Nummer drie Milan verkleinde door de verdiende zege de achterstand op Juventus naar vier punten en op koploper Inter naar negen. Mourinho op tribune Roma trad aan zonder trainer José Mourinho, die in de vrieskou getooid met een warme muts op de tribune van San Siro had plaatsgenomen om de zestiende schorsing in zijn carrière uit te zitten. De druk op de heetgebakerde Portugees neemt toe na de derde nederlaag in de laatste zes duels, waarin maar vijf punten zijn gehaald.

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

De Nederlanders Dean Huijsen en Rick Karsdorp begonnen op de bank bij Roma. Bij Milan was voor Tijani Reinders vanzelfsprekend weer een basisplaats weggelegd. De Nederlander maakte van alle Milan-spelers dit seizoen de meeste minuten. Assist Reijnders Mourinho's assistent Salvatore Foti zag langs de lijn hoe Roma al vroeg in de wedstrijd op achterstand kwam. In de elfde minuut bediende Reinders zijn ploeggenoot Yacine Adli op maat. De Fransman maakte zijn eerste doelpunt in Milanese dienst: 1-0.

Yacine Adli voor de 1-0 namens AC Milan. - Foto: EPA

Roma, in de play-offronde van de Europa League weer aan Feyenoord gekoppeld, stelde daar bar weinig tegenover. Pas in de dertigste minuut kreeg de Turk Mehmet Çelik een kans op de gelijkmaker, maar Milan-keeper Mike Maignan tikte diens schot naast. Even daarvoor hadden de Amerikaan Christian Pulisic (naast) en Fransman Theo Hernandez (paal) verzuimd Milan op 2-0 te zetten. De Engelsman Ruben Loftus-Cheek deed dat vlak voor rust door over de bal te struikelen. Weer Reinders In de derde minuut na rust probeerde Reinders het een keer van afstand. Het was het signaal dat de thuisploeg, vier dagen geleden ook al uitgeschakeld in het bekertoernooi na een 2-1 nederlaag thuis tegen Atalanta Bergamo, op jacht ging naar de 2-0. Het was oudgediende Olivier Giroud die in de 56ste minuut de spreekwoordelijke trekker overhaalde door een met het hoofd gecreëerde voorzet van de Deense verdediger Simon Kjaer van dichtbij binnen te koppen. Het was zijn tiende doelpunt van het seizoen.

Olivier Giroud is blij met de 2-0. - Foto: EPA