Real overklast Barcelona in finale Supercup, hattrick Vinícius in Saudi-Arabië

De eerste slag tussen Real Madrid en FC Barcelona in 2024 is met duidelijke cijfers gewonnen door de Koninklijke. In de Saudische hoofdstad Riyad was Real in de finale van de Spaanse Supercup veel te sterk voor Barça: 4-1.

De Braziliaan Vinícius Júnior liet in de eerste helft een hattrick noteren.

El Clásico kende in het Al-Awwal Park, dat met een merendeel aan Real-fans witgekleurd was, een spectaculair begin. Al in de 7de minuut ontsnapte Vinícius Júnior na een pass van Jude Bellingham aan de buitenspelval, omspeelde de Braziliaan keeper Iñaki Peña en opende de score.

Strafschop

Twee minuten later verspeelde Sergi Roberto de bal, maar slaagde Rodrygo er niet in te profiteren. Barça, met een onopvallende Frenkie de Jong, wist zich geen raad en zag een minuut later weer Rodrygo door de defensie snijden, waarna Vinícius Júnior de bal bij de tweede paal over de doellijn gleed.