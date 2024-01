Na EK-succes verheugt bondscoach zich op WK mét Schulting: 'Ze is lekker op weg'

De Nederlandse shorttrackploeg heeft de EK in Gdansk afgesloten met in totaal tien medailles: vier gouden, vier zilveren en twee bronzen. Bondscoach Niels Kerstholt weet dat Nederland nog dominanter kan worden als Suzanne Schulting en Jens van 't Wout weer helemaal fit zijn.

"Dan hebben we nog wat extra kracht erbij", aldus Kerstholt, die alle drie de aflossingsploegen zondag de Europese titel zag pakken. Hij heeft er alle vertrouwen in dat hij Schulting over twee maanden bij de WK in eigen land ook weer op kan stellen bij de aflossingsonderdelen.

Kerstholt: "Suzanne is gewoon heel lekker op weg. Je merkt dat ze gretig is en de snelheid zit er alweer in." Alleen qua inhoud kan het nog iets beter, zegt de voormalig shorttracker. "Als het echt pittig wordt, dan heeft ze nog wat langer herstel nodig."