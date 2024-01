Egypte blameert zich tegen Mozambique in Afrika Cup, Salah redt op valreep punt

De zevenvoudig winnaar en verliezend finalist in 2021 (na een verloren penaltyserie tegen Senegal) leek op een complete afgang af te stevenen toen invaller Clésio Mozambique, de nummer 111 van de FIFA-ranking, op een 2-1 voorsprong had gebracht in de 58ste minuut.

Mostafa Mohamed had Egypte in de tweede minuut op 1-0 gezet. Tien minuten na rust zorgde Witi voor de 1-1 namens Mozambique.

Egypte, dat 78 plekken hoger staat op wereldranglijst, mocht van geluk spreken dat scheidsrechter Dahana Beida in de blessuretijd de bal op stip legde. Daardoor kon Salah, in de Premier League dit seizoen al goed voor veertien goals, vanaf elf meter de 2-2 maken.

'Rotterdams' Kaapverdië verrast

Ghana, komende woensdag de volgende tegenstander van Egypte, leed in dezelfde poule een verrassende 2-1 nederlaag tegen Kaapverdië. Bij de Kaapverdianen hadden vier in Rotterdam geboren voetballers een aandeel in de zege.

Deroy Duarte (Fortuna Sittard) en Jamiro Monteiro (momenteel geen club) begonnen in de basis. Monteiro zette Kaapverdië op 0-1. Nadat Alexander Djiku tien minuten na rust Ghana langszij had gebracht, werd invaller Garry Rodriques (Ankaragücü) in blessuretijd matchwinner namens Kaapverdië. Laros Duarte (FC Groningen) viel ook in.